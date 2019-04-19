7418 رخصة اقتصادية جديدة في دبي 2019 بنمو 3 %

المصدر: دبي- وام

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي تم تسجيلها في دبي منذ بداية العام حتى 15 الجاري نحو 7418 رخصة بنمو 3% تقريباً مقارنة مع شهر ديسمبر 2018.

وساهمت الزيادة المطردة في عدد الرخص التي وثقتها دائرة التنمية الاقتصادية دبي في رفع إجمالي العدد التراكمي للرخص إلى نحو 260998 رخصة مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري مقارنة مع 253580 رخصة بحسب السجل الاقتصادي الوطني، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

وأظهر تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال يناير الماضي بلغ 2046 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بنمو 20 % مقارنة مع يناير 2018. وتوزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال يناير الماضي على الرخص التجارية، والتي بلغت حصتها 64.5% والرخص المهنية 33.7% ثم الرخص السياحية 1.2% والصناعية 0.6%.

وانتعشت تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي ارتفع إجمالي عددها إلى 177136 رخصة بنهاية النصف الأول من أبريل بزيادة 3823 رخصة مقارنة مع 173313 نهاية 2018.

ويعد النمو توثيقاً رقمياً لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال في دبي ودولة الإمارات بشكل عام بحسب سجلات المؤسسات الدولية.