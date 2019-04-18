الإمارات الأولى إقليمياً في التوظيف عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

حقق التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 42 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتكون أكبر نسبة ارتفاع في المنطقة، وذلك وفقاً لمؤشر مونستر للتوظيف (MEI).

وتقدمت الإمارات النمو الإقليمي بين الدول حسب ما ورد في المؤشر، تليها السعودية بنسبة 17 % والبحرين 12 %. وارتفع التوظيف عبر الإنترنت في الدولة وسط موجات توطين واسعة في القطاعين العام والخاص، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2018 نحو 20225 فرصة عمل مقارنة بـ 6862 وظيفة في العام السابق.

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ـــ 42 % نمو التوظيف عبر الإنترنت بالإمارات في الربع الأول