3 مصارف في دبي تربح ٣.١ مليارات درهم

المصدر: أبوظبي، دبي ـ رامي سميح وعمرو عادل

عادت أسواق الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد أمس ليربح رأسمالها السوقي 3.4 مليارات درهم، وصعد سوق دبي 0.76%، وسوق أبوظبي 0.45%.وجاء هذا الارتفاع وسط حالة من التفاؤل بنتائج البنوك الفصلية، حيث سجلت 3 بنوك مدرجة في سوق دبي، وهي الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ودبي التجاري، أرباحاً بلغت ٣٫1 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام مقارنة بنحو 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 7.3%.

وارتفعت أرباح مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، 15% إلى 2.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بأرباح 2.38 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي متضمنةً بنك الإمارات الإسلامي الذي سجل نتائج قياسية للربع الأول من العام انعكست من خلال أرباح بلغت 411 مليون درهم، بزيادة 97% مقارنة بأرباح بلغت 209 ملايين في الفترة ذاتها من العام السابق.

وسجل بنك دبي التجاري نمواً في أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% لتصل إلى 340.1 مليون درهم مقابل أرباح 279.7 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2018.

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