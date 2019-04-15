بدء تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي و«آل مكتوم» يستوعب 149 رحلة يومياً

المصدر: دبي - البيان

تبدأ مطارات دبي، غداً عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً، وسيستوعب المدرج الشمالي ومطار آل مكتوم الدولي الرحلات الجوية لحين الانتهاء من تجديد المدرج.

وسيتعامل مطار آل مكتوم مع متوسط 149 رحلة ركاب يومياً طوال هذه المدة عبر الخطوط الجوية التي تشمل فلاي دبي، ويز إير، إيروفلوت، إنديغو، سبايس جيت، طيران الخليج، الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، الخطوط الجوية النيبالية، الخطوط الجوية الكويتية، وطيران ناس وطيران يورال.

وأعلنت الناقلات الوطنية عن قيامها بإعادة هيكلة رحلاتها بما يتناسب مع الظرف الجديد في مطار دبي، وقالت طيران الإمارات إنها ستضطر إلى إلغاء عدد من رحلاتها أو إعادة جدولتها، وذلك مع عدم استخدام 48 طائرة وتخفيض 25٪ في إجمالي عدد الرحلات. وقالت شركة «فلاي دبي»، إنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها إلى 41 وجهة دولية انطلاقاً من مطار آل مكتوم.

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تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي يبدأ غداً ويستمر 45 يوماً