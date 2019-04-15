تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي يبدأ غداً ويستمر 45 يوماً

المصدر: دبي - البيان

أكدت مطارات دبي أمس استعداد فرق العمليات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، لبدء عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي التي ستدوم 45 يوماً. وقد شارفت مرحلة تصميم المدرج على الانتهاء ليدخل في مرحلة تحسين وتطوير كاملة بما يتناسب مع نمو حركة الرحلات في المستقبل.

وأعلنت الناقلات الوطنية عن قيامها باعاده هيكلة رحلاتها بما يتناسب مع الظرف الجديد في مطار دبي الذي سيبدا اجراء عمليات الصيانة التي ستستمر لمده 45 يوما، بدءا من غداً الثلاثاء.

وقالت طيران الامارات انه نظرا للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط وذلك للحد من التأثيرات على العملاء ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة مع تخفيض 25٪ في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوما وهي فترة صيانة المدرج.

ومن جهتها قالت شركة "فلاي دبي"، إنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها إلى 41 وجهة دولية انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي لتوفر للمسافرين خيارات أكثر للسفر، وذلك خلال عمليات ترقية المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي.

أضافت الناقلة أنها ستشغل رحلاتها إلى 8 وجهات من كلا المطارين خلال هذه الفترة، وتشمل: الإسكندرية والبحرين والدمام وجدة، وكابل، وكاتمندو، والكويت، ومسقط..

تخطيط وتجهيز

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «استغرقت مرحلة التخطيطات والتجهيزات ما يقرب من عامين بالتنسيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية والخطوط الجوية ودناتا، ومجموعة من شركاء الخدمة الآخرين من أجل التأكد من تنفيذ هذا المشروع الضخم بنجاح».

وأضاف غريفيث: «نحن على أتم استعداد لإغلاق المدرج في 16 أبريل ونحث الركاب على التأكد من أي مطار سوف تغادر رحلتهم حتى يتمكنوا من الحصول على خدمة رائعة وإجراءات ميسرة».

ولن يشعر المسافرون إلا بتغيير بسيط غالباً في المطارات، حيث بذل خبراء الجدولة جهودهم من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للمدرج الشمالي، إلى الحد الذي جعل نسبة الانخفاض في عدد المقاعد المتاحة تبلغ 26% فقط.

وبفضل السعة الإضافية التي وفرها مطار آل مكتوم الدولي، سيشهد عدد الرحلات عبر مطار دبي انخفاضاً بنسبة 10% فقط، وستبلغ نسبة انخفاض المقاعد 11% فقط. وطوال مدة الإغلاق ستسنح الفرصة للمسافرين لخوض التجربة الأولى لهم في مطار آل مكتوم الدولي ليشهدوا سرعة الخدمة وتوفير سبل الراحة التي يتيحها لمستخدميه.

وكان وصول آخر قطعة معدات أرضية إلى مطار آل مكتوم الدولي بمثابة وضع القطعة الأخيرة من اللغز، حيث أشرفت دناتا على نقل المعدات وكان ذلك الإجراء بمثابة افتتاح مطار بحجم مدينة غلاسكو في ليلة واحدة. وفي بضعة أيام تم نقل أكثر من 600 قطعة معدات إلى مطار آل مكتوم الدولي من أجل التعامل مع الازدحام الإضافي.

تعاون

ومن ناحيتها ستزود هيئة طرق ومواصلات دبي مطار آل مكتوم الدولي بحل متكامل للنقل البري، وذلك بتوفير خدمة حافلات ثابتة من الأماكن الرئيسية بدبي وأسطول مخصص من سيارات الأجرة لخدمة المطار مع تقديم خصومات طوال مدة الإغلاق.

كما ستقدم مطارات دبي خدمة حافلات سريعة مجانية تعمل بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي كل 30 دقيقة وستغادر من مباني المسافرين 1 و2 و3 وسيتمكن العملاء من الاستفادة من إيقاف سياراتهم مجاناً في موقف سيارات مطار آل مكتوم الدولي ذي المظلات بسعة 2.500 سيارة.