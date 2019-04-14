«سيتي سكيب أبوظبي» يستشرف دور التقنية في التطور العقاري

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحتل التقنيات العقارية مكانة بارزة ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة الـ 13 لمعرض «سيتي سكيب أبوظبي» الذي يعقد تحت شعار: «الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني»، 16-18 الجاري، فيما يؤكد خبراء أن المشاريع ذات الجودة العالية تدعم عقارات أبوظبي.

وأكد خبراء أن سوق أبوظبي العقاري متين ويتجه لمزيد من الاستقرار في ظل طرح مشاريع ذات جودة عالية يحتاجها السوق، ونجاح غالبية المطورين في التكيف مع السوق. وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية إنفورما المنظمة للمعرض، إن تطبيقات التكنولوجيا نقلات نوعية تسهم في الارتقاء بمختلف جوانب الأعمال التجارية، وقد برزت أهمية التقنيات في الأسواق العقارية، ونسعى من خلال حوارات ومؤتمر سيتي سكيب إلى تسليط الضوء على أهمية تبني آخر تطبيقات التكنولوجيا ضمن الخطط الاستراتيجية لقدرتها على استشراف التوجهات المستقبلية للأسواق.

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خبراء: مشاريع بجودة عالية تدعم عقارات أبوظبي