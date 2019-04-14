خبراء: مشاريع بجودة عالية تدعم عقارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحتلّ التقنيات العقارية مكانة بارزة في جدول أعمال الفعاليات المصاحبة للدورة الثالثة عشرة من معرض «سيتي سكيب أبوظبي» والمقام تحت شعار: «الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة بين 16-18 أبريل.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، والتي تتولى تنظيم معارض «سيتي سكيب»: «تشكل تطبيقات التكنولوجيا نقلات نوعية تسهم في الارتقاء بمختلف جوانب الأعمال التجارية، وقد برزت أهمية التقنيات في الأسواق العقارية».

سوق قوي

وأكد رؤساء شركات وخبراء عقاريون، أن سوق أبوظبي العقاري متين وإيجابي وقوي ويتجه لمزيد من الاستقرار في ظل طرح مشاريع عقارية ذات جودة عالية يحتاجها السوق، ونجاح غالبية المطورين في التكيف مع السوق بطرح أراض ووحدات بأسعار مشجعة.

وأشار رؤساء الشركات والخبراء العقاريون لـ«البيان الاقتصادي» عشية إطلاق الدورة الثالثة عشرة للمعرض، إلى إقبال كبير على المشاريع العقارية التي تلبى متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن الأسعار والإيجارات السكنية تشهد حالة كبيرة من الاستقرار.

ورأى منير حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل للاستثمار وصاحب الخبرة العقارية الكبيرة في سوق أبوظبي أن سوق أبوظبي العقاري حالياً اختلف عن السنوات الماضية، حيث يتطلب نوعية محددة من المشاريع، لذلك فعندما يتم طرح مشروع عقاري يحتاجه السوق يتم حجز غالبية وحداته بسرعة، وفي الآونة الأخيرة شهدنا طرح مشاريع كثيرة في جزيرة الجبيل والسعديات وياس ولاقت هذه المشاريع إقبالاً جيداً، كما أن السوق العقاري يحتاج لمصداقية وشفافية أكبر من جانب المطورين، وعلى أية حال فإن الحكومة تراقب جيداً والتخطيط العمراني يقوم بدور متميز للغاية وهناك متابعة ومراقبة قوية تضمن استمرار نمو السوق.

ويرى مهند يمان مدير معرض سيتي سكيب أبوظبي أن الوضع الحالي في السوق العقاري بأبوظبي مبشر، مؤكداً أن أبوظبي رسخت مكانتها وجهة استثمارية عالمية آمنة، نظراً لامتلاكها مجموعة كبيرة من العوامل التي تسهم في استقرار الأسواق ونمو القطاعات مثل البنية التحتية الحديثة، والنسيج الاجتماعي والثقافي المتين، والتبني المبكّر للتقنيات الحديثة، والتي جعلت منها وجهة عالمية للمستثمرين.

تراجع الأسعار

وشدد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار على أن القطاع العقاري في أبوظبي صحي، لافتاً إلى أن تراجع أسعار العقارات والإيجارات بشكل محدود ليس جديداً على أبوظبي، بل تأتي ضمن دورة الارتفاع والانخفاض للسوق، ومازالت لليوم هناك شركات عقارية تعرض مشاريع جديدة وأخرى تؤكد إنجاز وتسليم مشاريع قديمة والإقبال على المشاريع جيد بكل المقاييس، كما نرى اليوم غالبية البنوك تمول المشاريع الجديدة بدون تخوف.

استقرار السوق

ويرى أسامة شعيب مدير المبيعات وخدمة العملاء في شركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن سوق أبوظبي العقاري يتسم حالياً بالإستقرار، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تراجعاً في أسعار الوحدات وإيجاراتها بنسب تراوحت بين 10% إلى 20%، إلا أن هذا التراجع توقف منذ نحو ثلاثة أشهر بعد أن زاد الطلب تدريجياً.

عروض استثنائيّة

تعتزم«عزيزي للتطوير العقاري» عرض مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية وسيتمكن زوار جناحها من الاستفادة من العروض على وحدات سيتم تسليمها العام الجاري. وسيكون بانتظار المهتمين العديد من الصفقات عبر مجموعة من مشاريع العقارات السكنية والتجارية في مواقع مركزية واستراتيجية، وستكون جميع العروض مدعومة بأسعار استثنائية.