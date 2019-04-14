إعلان القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي 2019

المصدر: بنما - رامي سميح

توقّع محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إعلان قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% خلال العام الجاري.

وقال، إنه لم يحدد حتى الآن هذه القطاعات، وأن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي وهي منوطة بتحديد القائمة السلبية، وتشمل القطاعات المحظورة وأيضاً القائمة الإيجابية التي ترتبط بشكل كبير مع استراتيجية الدولة في الابتكار والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والفضاء.

وأوضح الشحي، أن لجنة الاستثمار الأجنبي تعمل على تحديد القطاعات، ومن المقرر رفع توصيتها لمجلس الوزراء لاعتمادها وبدء العمل بها، متوقعاً أن يساهم قانون الاستثمار الجديد في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات من 10 مليارات دولار حالياً لنحو 15 مليار دولار سنوياً بحلول 2021 ونمواً بين 15 و20% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الوزارة تقوم بمراجعة القوانين دورياً، حيث نعمل حالياً على تعديل 4 تشريعات منها قانون الشركات بناء على الملاحظات التي ترد إلينا من القطاع الخاص، وأيضاً لدينا مراجعات على قوانين الوكالات، وحماية المستهلك والمنافسة، فيما يجري العمل حالياً على قانون التحكيم».

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