27 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية بمصر نهاية 2018

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى نحو 27 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنهاية 2018، كما ارتفع عدد الشركات الإماراتية المسجلة والعاملة في مصر من 850 شركة إلى 1146 شركة بزيادة 296 شركة وبنمو 35%.

وقال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن عام 2018 شهد دخول نحو مليار دولار (3.67 مليارات درهم) استثمارات إماراتية جديدة في مصر تشمل العديد من القطاعات الحيوية أبرزها مشروع شركة الخليج للسكر، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية كبيرة في ظل الزيارات المكثفة من كبار المسؤولين الإماراتيين للقاهرة.

وأضاف، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروع استثماري إماراتي لإدارة النفايات الطبية في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع أخرى.

وأضاف جمال الجروان، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعتبر مصر بلداً محورياً في أي نهضة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وسوقاً استثمارياً مهماً خاصة في ظل المزايا التي يقدمها الاقتصاد المصري.

اقرأ ايضاً

27 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في مصر بنهاية 2018