29000 معاملة تنجزها «جمارك دبي» يومياً

المصدر: دبي – البيان

سجلت جمارك دبي نمواً بنسبة 8.5 % في عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول لتصل إلى 2.6 مليون معاملة مقارنة مع 2.4 مليون معاملة في نفس الفترة من 2018، ما يعني أن الدائرة أنجزت ما يقارب 29000 معاملة جمركية يومياً بدعم اعتماد خدمات ذكية مبتكرة تسخر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التجار وقطاع الأعمال.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أن استمرار المعاملات الجمركية بنفس وتيرة الربع الأول، يصل بعدد المعاملات الجمركية المنجزة إلى 10.5 ملايين معاملة بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 9.6 ملايين معاملة في 2018.

واستحوذ البيان الجمركي على النسبة الأعلى بين الخدمات الجمركية للربع الأول، بواقع 1.9 مليون معاملة، ومطالبة الاسترداد 255.5 ألف معاملة، وطلب شهادة تخليص مركبة 140 ألف معاملة.

وأضاف، أن جمارك دبي توّجت جهودها في ترسيخ المبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الخمسين، بتحقيق أداء قياسي خلال الربع الأول من العام، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت مبادرات لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الاقتصاد، وتحسين حياة الناس.

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