20 % حصة دبي من مبيعات المعادن الثمينة عالمياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفعت حصة دبي من المبيعات العالمية للمعادن الثمينة لتصل إلى نحو 20%، فيما تستحوذ الإمارات على 7.8% من تجارة المعادن الثمينة حول العالم، و14% من إجمالي تجارة الذهب، وسط توقعات بنمو القطاع الفترة المقبلة، ما يدعم خطط وبرامج التنويع الاقتصادي في دبي والدولة بشكل عام.

وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من المعادن النفيسة عام 2017، بما في ذلك اللؤلؤ والماس والفضة والذهب، بعد كل من هونغ كونغ والصين الأولى وسويسرا وأمريكا، مضيفاً أنه على المستوى العربي تمتلك الدولة الأولى حصة 83% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات العربية، و78% من الواردات.

وأضاف أن تجارة الذهب في الدولة بلغت 17 مليار دولار، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المرتبة الثانية في تجارة اللؤلؤ، بقيمة 432 مليون دولار من إجمالي التجارة العالمية البالغة 4.5 مليارات.

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ـــ %20 حصة دبي من المبيعات العالمية للمعادن الثمينة