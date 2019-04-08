الذهب يبلغ ذروته في أكثر من أسبوع وسط ضعف الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة الاثنين متجاوزة مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) لفترة وجيزة وظلت عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع الاثنين، مع تراجع الدولار وتوقف موجة صعود الأسهم.

وارتفع السعر الفوري 0.5 بالمئة إلى 1297.84 دولارا للأوقية، بعدما صعد واحدا بالمئة إلى 1303.61 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى منذ 28 مارس .

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1301.9 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق محضر الاجتماع الذي عقدته لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي، والمقرر نشره يوم الأربعاء، للاسترشاد به على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من السياسة النقدية في المستقبل.

وتوقفت موجة صعود الأسهم، التي حدت من مكاسب الذهب في الآونة الأخيرة، بينما نزل الدولار أكثر من 0.3 بالمئة أمام سلة من العملات. ويقلص انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 909.25 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ مايو 2018 البالغ 914.74 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1380.51 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 15.25 دولار.