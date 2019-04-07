بورصة دبي للسلع تستحدث صندوقاً يُحصّن الأعضاء

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشفت بورصة دبي للذهب والسلع عن قيامها بوضع اللمسات الأخيرة لإنشاء صندوق التعثر الخاص بها تماشياً مع ما هو متّبع لدى الغرف الدولية لمقاصة المشتقات.وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن الصندوق الجديد يساعد في ضمان حماية الأعضاء والمشاركين في السوق بشكل أفضل، إلى جانب ترسيخ مكانة شركة دبي لمقاصة السلع بوصفها غرفة المقاصة المفضلة في المنطقة.

ويقوم صندوق التعثر باستخدام الموارد المتوافرة لدى مركز المقاصة المكونة من الأصول التي يسهم بها أعضاء المقاصة في ظروف محددة في إطار إدارة التعثر لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة التي يتعرض لها أعضاء المقاصة. وأوضح أن «دبي لمقاصة السلع»، شركة المقاصة المرخّصة والمملوكة بالكامل للبورصة، نجحت في كسب ثقة السوق وبناء سمعة قوية لنفسها بوصفها ضامناًلجميع الصفقات المُبرمة بفضل العمل المذهل الذي تقوم به والقيمة المهمة التي تضيفها، وتتيح اليوم للبورصة مواصلة تلبية احتياجات أعضائها والمشاركين في السوق على صعيد عمليات الاستثمار والتحوط والمرابحة.

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