الإمارات تتبنى أفضل 100 شركة عربية ناشئة

المصدر: البحر الميت - وام, دبي - وائل الخطيب

أعلنت الإمارات، أمس، عن دعم وتبنّي أفضل 100 شركة ناشئة عربية تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة. وفي استجابة لدعم الابتكار، قررت حكومة الإمارات منح تأشيرات لمدة ٥ سنوات لتلك الشركات التي تم اختيارها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بدأت أعماله في الأردن أمس.

وتحتضن الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ يوجد في الإمارات 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة.

وقال عبد الله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، في جلسة حوارية في المنتدى، إن التعاون بين الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة يهدفان إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكدان مكانة الإمارات لكونها وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.

وأعلن خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، أنه سيتم التنسيق مع «منطقة 2071» لتبنّي المشاريع العربية الناشئة القائمة على الابتكار، إذ تشكّل منطقة 2071 بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، وتعد نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل قابلاً للتطبيق في أي مدينة، وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.

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