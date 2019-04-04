الإمارات أكبر دولة تجارية في منطقة «مينا»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقّع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 2.6 % نمواً هذا العام يزيد إلى 3% خلال 2020، ثم يواصل الارتفاع إلى 3.2% بحلول 2021، مدعوماً بخطط الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، خاصة مع قرب استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» لأول مرة في المنطقة.

وتوقّع البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) بعنوان «الإصلاحات والحسابات المالية الخارجية»، نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات 1.1% العام الجاري، يزيد إلى 1.6% العام المقبل، وإلى 1.9% بحلول عام 2021.

من جهة أخرى أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن دولة الإمارات ظلت أكبر دولة مصدرة ومستوردة للسلع والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي.

وفقًا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية، بلغ إجمالي واردات وصادرات الإمارات من البضائع 599 مليار دولار (2.2 تريليون درهم) العام الماضي.

وفي العام الماضي، بلغت صادرات الإمارات من السلع 346 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.8 % من إجمالي الصادرات العالمية. وجاءت في المركز 16 ضمن أكبر اقتصادات التصدير لعام 2018، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية، متفوقة على اسبانيا، والهند وسويسرا وبولندا وتايلاند وماليزيا والبرازيل وأستراليا.



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