7 شركات جديدة يومياً في «مركز دبي للسلع»

المصدر: Ⅶ دبي ـ عمرو عادل

كشف أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل 7 شركات جديدة يومياً ليتجاوز عدد الشركات المسجلة للتجارة في المنطقة الحرة 15 ألف شركة من 170 دولة ما أسهم في محافظته على الصدارة كأكبر منطقة حرة في العالم.

وأضاف لــ«البيان الاقتصادي»، إن المركز الذي تأسس في عام 2002 كمنطقة حاضنة للأعمال وبدأ بـ23 شركة عضو، يساهم بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

وأكد أن هناك ثقة في المضي قدماً نحو تحقيق خطة المركز الطموحة للنمو ومضاعفة عدد الشركات الأعضاء العاملة في المنطقة إلى 30 ألف شركة بحلول 2025، مضيفاً أنه خلال العقد الماضي حقّق المركز نمواً سنوياً 33% في المتوسط، وارتفع معدل تسجيل الشركات اليومي 13% في العام الماضي.

وأوضح أن المركز قام بتقليص الوقت الذي تستغرقه عملية تجديد التراخيص من 9 أيام إلى يوم واحد فقط وعملية إصدار التراخيص الجديدة من 3 أيام إلى 24 ساعة، وبذلك انخفض إجمالي الوقت المطلوب لتأسيس شركة من 17 يوماً في 2016 إلى 11 يوماً فقط.

وكشف عن العمل على توضيح إجراءات عملية تسوية النزاعات وتسهيل لوائح المركز المتعلقة بالحوكمة المؤسسية.

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