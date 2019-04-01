4.8 مليارات درهم مبيعات «دوكاب» 2018

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دوكاب»، ارتفاع المبيعات الموحدة للمجموعة إلى 4.8 مليارات درهم خلال 2018، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق. وتتولى المجموعة حالياً تشغيل 6 منشآت صناعية بـ4 مدن في الإمارات، ويعمل لديها حالياً فريق عمل يزيد قوامه على 1600 موظف.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالاتها بمرور 4 عقود على تصدرها طليعة القطاع الصناعي في الدولة. وحققت شركة دوكاب للألمنيوم أداءً جيداً حيث ارتفعت مبيعاتها الإجمالية السنوية متخطية 300 مليون درهم خلال العام. و فازت الشركة بعقود مبيعات كبيرة في مصر والأردن والجزائر وأستراليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

بتصدير حوالي 60% من إنتاج وحدات الأعمال التابعة لها.

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