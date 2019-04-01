4.8 مليارات درهم مبيعات «دوكاب» في 2018 بنمو 7 %

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «دوكاب»، ارتفاع المبيعات الموحدة للمجموعة إلى 4.8 مليارات درهم خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق.

وتتولى المجموعة حالياً تشغيل 6 منشآت صناعية بـ 4 مدن في الإمارات، ويعمل لديها حالياً فريق عمل يزيد قوامه على 1600 موظف. يأتي ذلك تزامناً مع احتفالاتها بمرور 4 عقود على تصدرها طليعة القطاع الصناعي في الدولة. وتضم مجموعة «دوكاب» 4 وحدات أعمال، هي: مصنع دوكاب للكابلات والأسلاك، ومصنع دوكاب لمنتجات الجهد العالي، ومصنع دوكاب للمعادن، وشركة دوكاب للألمنيوم.

وشهدت صناعات الكابلات والمعادن في دوكاب، نمواً كبيراً في عام 2018، مقارنة بالعام السابق، بينما حققت شركة دوكاب للألمنيوم، التي تأسست حديثاً، أداءً جيداً في عامها التشغيلي الأول، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية السنوية، حيث تخطت 300 مليون درهم خلال العام.

أسواق

وأحرزت دوكاب أيضاً تقدماً كبيراً في الأسواق العالمية، حيث برهنت سلطنة عمان والبحرين، على مكانتها المتميزة، كأسواق للنمو القوي ضمن مجلس التعاون الخليجي العام الماضي. وفي مناطق أخرى، فازت الشركة بعقود مبيعات كبيرة في مصر والأردن والجزائر وأستراليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وفي الوقت الراهن، تقوم «دوكاب» بتصدير حوالي 60 ٪ من إنتاج وحدات الأعمال التابعة لها.

تعيين

كانت دوكاب أعلنت خلال اجتماع مجلس إدارتها مؤخراً، تعيين الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيساً جديداً لمجلس إدارتها، خلفاً للمهندس جمال الظاهري، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2017-2019. ويتم التناوب على رئاسة مجلس إدارة دوكاب كل سنتين بين المساهمين فيها: «صناعات» و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».

وقال المهندس جمال الظاهري رئيس مجلس الإدارة، الذي سيغادر منصبه قريباً: على مدار الـ 40 عاماً الماضية، نجحت دوكاب في ترك بصمتها المتميزة في المشهد الصناعي المتنامي في الإمارات. وكان من دواعي فخري وسروري، أن ساهمت في توجيه دفة الشركة خلال العامين الماضيين نحو النمو الإيجابي الذي حققناه في عام 2018، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأنا على ثقة بأن الدكتور الشيخ سيواصل ترسيخ أفضل المهارات والتقنيات والمعايير في دوكاب.

وقال الدكتور أحمد الشيخ: «سجلت دوكاب نتائج مذهلة على صعيد تنويع وتطوير أعمالها خلال الأعوام القليلة الماضية. وأغتنم هذه الفرصة لأثني على التوجيهات المتميزة التي قدمها المهندس جمال الظاهري، خلال فترة إدارته التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات اللافتة في مختلف وحدات دوكاب.

وعلى مدار العامين المقبلين، سيعمل مجلس الإدارة على دعم المرحلة القادمة من التوسع في دوكاب، بدعم أرقى معايير السلامة والاستدامة الدولية، والمساهمة في التحول الاقتصادي الأوسع الذي يخوضه القطاع الصناعي في الإمارات».

وخلال ترؤسه للشركة، أشرف جمال الظاهري على مجموعة من التطورات المتميزة التي ساهمت في تعزيز مكانة دوكاب بالاقتصاد المحلي، إضافة إلى السوق العالمية للكابلات وملحقات الكابلات. ومن بين هذه التطورات، إطلاق «دوكاب للألمنيوم» في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي. وتم تدشين الشركة في 2018، كمشروع مشترك بين دوكاب وشركة صناعات القابضة.

وشهد 2018 أيضاً، تدشين دوكاب للعمليات الإنشائية بمقرها الجديد في منطقة جبل علي. ويتميز المشروع بتصميمه الذي سيتيح له الحصول على الشهادة الذهبية للريادة في التصميم البيئي والطاقة العام الجاري. وسجلت دوكاب 94.7 % في برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة لدى «أدنوك».

توطين

وتواصل دوكاب تعزيز مساهمة شباب الوطن بالقطاع الصناعي، عبر تزويدهم بالخبرة المهنية، من خلال برامج التدريب المهنية والمنح الدراسية. وتطبق الشركة برنامج توطين صارما، أثمر عن نجاح متميز في توظيف المواطنين من أصحاب المهارات، والاحتفاظ بهم ضمن فريق دوكاب.