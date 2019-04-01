96.3 ملياراً فائض الودائع على القروض خلال فبراير

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الودائع تفوقاً ملحوظاً على القروض بنهاية شهر فبراير، حيث بلغ فائضها 96.3 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع قيمة الودائع المصرفية في بنوك الإمارات بنهاية فبراير إلى 1.76 تريليون درهم بزيادة 13.6 مليار درهم وبنسبة 0.8% مقارنة بشهر يناير، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 15.2 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بمقدار 1.6 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من 1.66 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 1.67 تريليون درهم في نهاية فبراير بزيادة قدرها 9 مليارات درهم وبنسبة 0.5%. وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية 2.9 تريليون درهم بنهاية فبراير مقارنة بنحو 2.913 مليار درهم بنهاية يناير.

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