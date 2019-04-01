96.3 ملياراً فائض الودائع على القروض نهاية فبراير

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الودائع تفوقاً ملحوظاً على القروض بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث بلغ فائضها 96.3 مليار درهم. وكشفت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي أمس عن ارتفاع قيمة الودائع المصرفية في بنوك الإمارات بنهاية فبراير إلى 1.76 تريليون درهم بزيادة قدرها 13.6 مليار درهم وبنسبة 0.8% مقارنة بيناير.

وارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 15.2 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بمقدار 1.6 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من 1.66 تريليون درهم في نهاية يناير إلى تريليون و671 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة قدرها 9 مليارات درهم وبنسبة 0.5%.

وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية تريليونين و909.5 مليارات درهم بنهاية فبراير مقارنة بنحو 2.913 مليار درهم بنهاية يناير.

تحويلات

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» إلى 1.68 تريليون درهم خلال يناير وفبراير من العام 2019 مقارنة مع 1.6 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت التحويلات المسجلة خلال يناير وفبراير بواقع 1.16 تريليون درهم لصالح البنوك في حين وصلت قيمة تحويلات العملاء 520.7 مليارا. وبلغت قيمة التحويلات خلال يناير 632.7 مليارا للبنوك، وتحويلات العملاء 273.7 مليار درهم، وفي فبراير بلغت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك 531.1 مليار درهم في حين بلغت تحويلات العملاء 246.9 مليارا للعملاء.

وسجل أكتوبر من العام الماضي النشاط الأكبر لحركة التحويلات، حيث بلغ بالنسبة للبنوك 640 مليار درهم، فيما وصلت قيمة تحويلات العملاء نحو 300 مليار .

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال يناير وفبراير 34.26 مليار درهم منها 17.85 مليار درهم في يناير و16.4 مليارا في فبراير، فيما وصلت قيمة الإيداعات خلال الفترة ذاتها 32.6 مليار درهم، منها 17.9 مليار درهم خلال شهر يناير و14.67 مليار درهم خلال شهر فبراير.

وبلغت قيمة السحوبات في يناير 17.8 مليار درهم، منها 17.8 مليار درهم أوراق نقدية ونحو 5.1 ملايين درهم عملة معدنية، وفي فبراير بلغت 16.4 مليار درهم منها 16.4 مليار درهم على هيئة أوراق نقدية ونحو 4.5 ملايين درهم عملة معدنية، وتوزعت إيداعات فبراير البالغة 14.67 مليارا بين 14.67 مليار درهم أوراق نقدية و583 ألف عملة معدنية.

شيكات

كشفت الإحصاءات أن إجمالي الشيكات خلال شهري يناير وفبراير بلغ 4 ملايين و355 ألفاً و925 شيكاً بقيمة 201 مليار و420 مليون درهم، وبلغ عدد شيكات يناير مليونيين و259 ألفاً و992 شيكاً بقيمة 105.4 مليارات درهم، بينما بلغ عدد شيكات فبراير مليونين و95 ألفاً و933 شيكاً بقيمة 96 مليار درهم.