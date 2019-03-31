«ذا بانكر»: زخم النمو في الإمارات يتواصل في 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قالت مجلة «ذا بانكر»، إن اقتصاد الإمارات أكثر الأسواق تنوعاً على مستوى دول التعاون، محققاً أداءً حسناً في بيئة أسعار النفط المنخفضة في السنوات الأخيرة، مضيفة"تبدو توقعات الاقتصاد أكثر حيوية على المدى المتوسط، حيث يقترب معدل النمو من 3 % هذا العام".

وقالت «مونيكا مالك»، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: إن اقتصاد الإمارات في وضع هو الأفضل خليجياً، للتعامل مع انخفاض سعر النفط، وأي تقلبات عالمية، بفضل قوتها الهيكلية، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي العالية، وانخفاض مستويات الديون، مشيرة إلى أن الحكومة كانت نشطة للغاية، في ما يتعلق بإصلاحاتها المالية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتشير أبحاث بنك أبوظبي التجاري، إلى أن النمو غير النفطي يقترب من 3 % هذا العام، ارتفاعاً من 2.6 % في 2018.

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