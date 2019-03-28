تقرير عالمي: إكسبو ينمو باقتصاد دبي إلى 4.5 %

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تواصل المؤشرات والتقارير الدولية تعزيز الثقة باقتصاد دبي، إذ توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية العالمية للأبحاث، أن تسجل دبي نمواً اقتصادياً بين 3.8 و4.5 % العامين المقبلين 2020 و2021. وأرجعت المؤسسة النمو إلى معرض إكسبو 2020، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المعرض في نمو اقتصاد دبي من خلال عدة قطاعات، أهمها السياحة، وتوقعت أن يصل النشاط السياحي في دبي إلى أقصاه، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد زوار المدينة خلال فترة المعرض، سيصل إلى 25 مليون زائر، 70 % منهم من خارج الإمارات.

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