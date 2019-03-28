تقرير عالمي: إكسبو ينمو باقتصاد دبي إلى 4.5 %

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية العالمية للأبحاث، أن تسجل دبي نمواً اقتصادياً بين 3.8 و4.5 % العامين المقبلين 2020 و2021.

وأرجعت المؤسسة النمو إلى معرض إكسبو 2020 ،حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المعرض في نمو اقتصاد دبي من خلال عدة قطاعات، أهمها السياحة، وتوقعت أن يصل النشاط السياحي في دبي إلى أقصاه، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد زوار المدينة خلال فترة الستة أشهر من المعرض، سيصل إلى نحو 25 مليون زائر، 70 % منهم من خارج الإمارات.

والمتوقع أن ينقسم العدد الإجمالي لزوار المدينة إلى 7.5 ملايين زائر من المقيمين على أراضي الدولة، و2.2 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، و5 ملايين زائر ترانزيت، بحلول عام 2020.

حيث تهدف الحكومة إلى جذب 20 مليون سائح سنوياً، ومع استضافتها لمعرض إكسبو ، تطمح دبي إلى مضاعفة هذا العدد سنوياً. وأشارت المؤسسة إلى أن قطاعات أخرى سوف تستفيد وتسجل نمواً بسبب المعرض، منها البناء والتشييد، والبنية التحتية، والعقارات، والضيافة والفنادق.

وفي تقرير آخر، قالت مجموعة أكسفورد للأعمال، إن دبي مستمرة في تعزيز مكانتها العالمية، مركزاً للإبداع، حيث تم اختيارها لاستضافة مركز لشبكة الثورة الصناعية الرابعة، في إطار مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت المجلة الاقتصادية العالمية، إن كلاوس شواب مؤسس ورئيس تنفيذي المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن خلال قمة «دافوس» في يناير الماضي، أن دبي أصبحت مركزاً للبرنامج، على قدم المساواة مع مراكز أخرى في الولايات المتحدة والصين والهند واليابان.

وتهدف المبادرة التي تأسست العام الماضي، إلى تطوير مواقع ومراكز للإبداع والتطوير التقني، فضلاً عن الإعداد الجيد للحكومات والشركات، من أجل استغلال فرص ومواجهة تحديات تنمية ما سمى الثورة الصناعية الرابعة، وهي تعني التغيرات الناشئة عن التطور السريع للتقنيات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها وسوف تدعم الحكومات هذه المراكز، وسوف يدير المبادرة مؤسسة دبي للمستقبل ومركز الابتكار الذي تموله الحكومة. ويعمل المركز على الترويج لتطوير ونشر شبكات رائدة في أي من الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع التي تطلقها شبكة الثورة الصناعية الرابعة.



