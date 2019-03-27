محمد بن راشد: صحراؤنا تنبت شركات مليارية

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي أرض تمكين المواهب والمبدعين وأصحاب الأفكار الطموحة، حيث خرجت من صحرائها شركات مليارية انطلقت إلى العالمية مثل شركتي «سوق» و«كريم»، معبراً عن فخره بتأسيس مدينة دبي للإنترنت قبل عشرين عاماً التي خرجت منها هذه الشركات.

وقال معلقاً على الإعلان رسمياً عن صفقة استحواذ شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة في النقل التشاركي على شركة «كريم» ومقرّها دبي، بقيمة 11.3 مليار درهم: «قبل 20 عاماً في عام 1999 أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة.

اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم، وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون». وأضاف: «شركات خرجت من صحراء دبي. العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الصفقة التي تعد الأكبر في القطاع التقني على مستوى المنطقة. وقال إن الاستثمار في إعداد بيئة تشريعية مرنة تراعي مصالح شركائنا، وإرساء أفضل البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، والانفتاح على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، تتجسّد ثمارها في نجاحات متميزة تؤكد قوة مسيرتنا نحو المستقبل. وأضاف أن الصفقة تعكس الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة.

وأعرب دارا خسروشاهي، رئيس تنفيذي «أوبر»، عن سعادته بإتمام الصفقة، واصفاً «كريم» بأحد أبرز قصص النجاح في الشرق الأوسط، وشهادة على مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

أما مدثر شيخة، الشريك المؤسس لشركة «كريم»، فقال أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حوّلت دبي إلى مركز جاذب للمواهب العالمية وتمكين قصص النجاح على غرار قصة نجاح «كريم» التي بدأت بـ100 ألف دولار واليوم وصلت قيمتها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

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محمد بن راشد: العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول