محمد بن راشد: العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول

المصدر: دبي ـ البيان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معلقاً على صفقة استحواذ أوبر على كريم عبر موقع التواصل «تويتر»:

قبل 20 عاماً في عام 1999 أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة. اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون.. شركات خرجت من «صحراء» دبي. العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تدوينات عبر موقع التواصل «تويتر» معلقاً على صفقة استحواذ أوبر على كريم: نبارك لشركتي «أوبر» و«كريم» الصفقة التي أعلناها اليوم؛ وهي الأكبر في القطاع التقني على مستوى المنطقة. يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبي وهي «كريم» مقابل 3.1 مليارات دولار، ونرجو لهما كل التوفيق.

وأضاف سموه: الصفقة تعكس الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التي نُرحب بها في دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية. وأشار سموه إلى أن الاستثمار في إعداد بيئة تشريعية مرنة تراعي مصالح شركائنا، وإرساء أفضل البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، والانفتاح على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، تتجسّد ثمارها في نجاحات متميزة تؤكد قوة مسيرتنا نحو المستقبل.