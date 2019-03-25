لجنة لمراجعة تشريعات التأمين الصحي

المصدر: أبوظبي- البيان

أقر مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين الجديد، خطة عمل الجمعية لعام 2019 في مجال التأمين الصحي، وتشمل العمل على تشكيل لجنة فنية عليا، تضم كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا النوع من التأمين، تكون مهمتها مراجعة التشريعات والقوانين وسبل تطويرها، وكذلك مناقشة كافة القضايا والموضوعات الفنية المتعلقة بمشاكل التأمين الصحي، وإيجاد الحلول لها، وأيضاً التعاون مع هيئة التأمين والتواصل مع هيئات الصحة، بشأن دراسة ظاهرة حرق أسعار التـأمين الصحي، ومواجهة زيادة أسعار مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني.

وقرر المجلس إعادة انتخاب خالد محمد البادي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية لمدة 3 سنوات، كما قرر انتخاب حمد عبد الله المحياس نائباً للرئيس، وكل من محسن المري أميناً للسر، وإلياس دحدل أميناً للصندوق.

كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الفنية العليا، برئاسة محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، واللجان الفرعية للدورة الجديدة 2019 - 2021 .

ووافق مجلس إدارة الجمعية مبدئياً على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عام 2021..

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