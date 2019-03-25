34 مليار درهم فائض موازنة 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

كشفت بيانات وزارة المالية عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي تشمل الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية بنحو 33.7 مليارات درهم خلال العام الماضي 2018. ووصلت الإيرادات إلى 455.52 مليار درهم بزيادة 13.3%.

وجاءت الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بنحو 22% من 167.23 مليار درهم في 2017 إلى 203.6 مليارات درهم نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الجاري والاستثماري وصل إلى نحو 421.8 مليار درهم بزيادة قدرها 4.2%، ووصلت قيمة الإنفاق الجاري وحده إلى 388.15 مليار درهم بزيادة قدرها 7.9%، وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) بنسبة 7.9% إلى 80.75 مليار درهم، كما زاد الإنفاق على المنح بنسبة 90.1% من 10.08 مليارات درهم إلى 19.2 ملياراً، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 57.1% من 41.2 ملياراً إلى 64.76 ملياراً.

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