33.7 مليار درهم فائض الموازنة المجمّعة للدولة 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 33.7 مليار درهم خلال العام الماضي 2018، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وكشفت الإحصاءات عن وصول الإيرادات إلى 455.52 مليار درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 13.3%، أو ما يعادل 53.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 401.9 مليار درهم خلال عام 2017. وتوزعت إيرادات العام الماضي بواقع 103.1 مليارات درهم للربع الأول، و118.32 مليار درهم للربع الثاني، و116.16 مليار درهم للربع الثالث، و118 مليار درهم للربع الرابع.

الإيرادات

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي للبيانات، جاءت الزيادة في الإيرادات خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بنحو 22% من 167.23 مليار درهم في 2017 إلى 203.6 مليارات نهاية العام الماضي، كما زادت المساهمات الاجتماعية بنسبة 8.9% من 4.6 مليارات درهم إلى 5.03 مليارات، إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 7.3% من 230.04 مليار درهم إلى 246.9 ملياراً في نهاية 2018.

ووصل الإنفاق الجاري والاستثماري إلى نحو 421.8 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة قدرها 4.2%، أو ما يعادل 17.1 مليار درهم مقارنة بنحو 404.6 مليارات درهم في عام 2017. وتوزع إنفاق العام الماضي بنحو 98 ملياراً للربع الأول، و106.2 مليارات للربع الثاني، و97.5 ملياراً للربع الثالث، و120.1 ملياراً للربع الرابع.

الإنفاق

ووصلت قيمة الإنفاق الجاري وحده إلى 388.15 مليار درهم بزيادة قدرها 7.9%، مقارنة بنحو 359.6 ملياراً في عام 2017، وتوزع الإنفاق الجاري بواقع 91.3 ملياراً للربع الأول، و99.2 ملياراً للربع الثاني، و88.9 ملياراً للربع الثالث، و108.7 مليارات للربع الرابع.

وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري خلال العام الماضي نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) بنسبة 7.9% إلى 80.75 مليار درهم مقارنة بنحو 76.1 ملياراً، كما زاد الإنفاق على المنح بنسبة 90.1% من 10.08 مليارات درهم إلى 19.2 ملياراً، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 57.1% من 41.2 ملياراً إلى 64.76 ملياراً.

وانخفض الإنفاق على الإعانات المالية بنسبة 11.1% من 21.85 مليار درهم إلى 19.42 ملياراً، وتراجع بند استخدام السلع والخدمات إلى 85.11 مليار درهم بتراجع 6.4% مقارنة بنحو 90.93 ملياراً، واستهلاك رأس المال الثابت بنحو 4.15 مليارات بتراجع 17.4% مقارنة بنحو 5.03 مليارات، ووصلت المصروفات الأخرى إلى 111.13 مليار درهم بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بنحو 112.5 ملياراً.

وتراجع صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 25.4% من 45.05 مليار درهم إلى 33.62 مليار درهم خلال العام الماضي، موزعة بواقع 6.7 مليارات في الربع الأول، و7 مليارات في الربع الثاني، و8.6 مليارات في الربع الثالث، و11.3 ملياراً في الربع الرابع.