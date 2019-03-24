حظر استيراد السجائر بدون طوابع أول مايو

المصدر: دبي - البيان

شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر، التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر، التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية في أسواق الدولة.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية نفذتها الهيئة بمقرها بدبي لموظفي الجمارك من كل إمارات الدولة حول «أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته».

وأشار ممثلو الهيئة إلى أن النظام يطبق إلزامياً على جميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كل منتجات التبغ، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

ويجب تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجاته بالطريقة، وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

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