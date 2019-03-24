منع استيراد السجائر من دون «العلامات المميزة» أول مايو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر، التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية نفذتها الهيئة بمقرها بدبي لموظفي الجمارك من كل إمارات الدولة حول «أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، والتي جاءت ضمن خطة الهيئة للتوعية والتواصل مع الدوائر والجهات المعنية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ، حيث قام ممثلو الهيئة خلال الدورة التدريبية بتقديم شرح مفصل لنظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أنه تم استكمال عمليات التدريب خلال هذه الدورة، التي شارك فيها أكثر من 23 من موظفي الجمارك بالدولة، في إطار البرنامج الزمني المحدد بموجب قرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، الذي حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، حيث بدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير الماضي بالنسبة لجميع أنواع السجائر، وذلك بتوفير العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لجميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو عام 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس عام 2019 سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر، التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية في أسواق دولة الإمارات.

وقدم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاً لموظفي الجمارك حول تطبيق النظام وأدوات وإجراءات التحقق من وجود «الطوابع الضريبية الرقمية» المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته قبل دخولها الدولة، بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع الجمارك.

امتثال كامل

شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات توريد التبغ وفق النظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام، الذي يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة.