11.5 مليار درهم توزيعات 5 شركات كبرى

المصدر: أبوظبي، دبي ـ رامي سميح وعمرو عادل

أعلنت خمس شركات كبرى، أمس، توزيعات أرباح على المساهمين تصل إلى 11.5 مليار درهم عن 2018.

وأعلنت «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، أمس، مقترحات توزيع أرباح بقيمة تصل إلى 3.41 مليارات درهم. وقالت «إعمار العقارية»، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 1.073 مليار درهم. وذكرت الشركة، أن الجمعية العمومية للشركة ستجتمع يوم 22 أبريل.

وأوصى مجلس إدارة شركة «إعمار مولز» بتوزيع أرباح نقدية 1.3 مليار درهم بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم. ومن المقرر اجتماع عمومية الشركة في 23 أبريل. كما أوصى مجلس إدارة شركة «إعمار للتطوير»، بتوزيع أرباح نقدية قدرها 1.040 مليار درهم بنسبة 26% من رأس المال بواقع 26 فلساً للسهم. ودعت الشركة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 23 أبريل.

كما أقرت الجمعية العمومية لمجموعة «اتصالات»، أمس، توزيع أرباح بواقع 80 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 7 مليارات درهم عن 2018، كما صادقت على رفع القيد عن تصويت المساهمين الأجانب.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال بواقع 14 فلساً للسهم الواحد وبقيمة 1.1 مليار درهم.

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