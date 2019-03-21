3.4 مليارات توزيعات شركات «إعمار»

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» أمس عن مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.41 مليارات درهم عن عام 2018.

وقالت «إعمار العقارية»، في إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي أمس، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 1.073 مليار درهم عن عام 2018.

وذكرت الشركة، أنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 22 أبريل المقبل، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونمت أرباح «إعمار» 30% في العام الماضي إلى 7.21 مليارات درهم مقارنة مع 5.56 مليارات، في العام السابق عليه. فيما سجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 6.108 مليارات درهم.

عام مميز

وبحسب تقرير مجلس الإدارة كان 2018 عاماً مميزاً حيث لاقت استراتيجية الشركة الخاصة ببيع وبناء الموجودات العقارية ترحيباً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، ما نتج عنه زيادة في طلبات المبيعات لتتجاوز 48 مليار درهم (بما في ذلك المشاريع واتفاقيات التطوير المشترك) يتم تثبيتها على مدار السنوات المقبلة.

وذكر التقرير إن الشركة وسعت قطاع المراكز التجارية ليواكب طموحات العملاء المتغيرة ومن أبرز هذه المشاريع مشروع توسعة دبي مول والإعلان عن دبي سكوير في مشروع خور دبي، بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات التوزيع الشامل في قطاع التجزئة، أما بالنسبة لقطاع الضيافة فمن المستهدف تقليل عدد الموجودات والتركيز أكثر على الجوانب التشغيلية وتعزيز نقاط القوة فيها.

وأوصى مجلس إدارة شركة «إعمار مولز» في اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 1.3 مليار درهم 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم عن 2018.

وأشارت الشركة في بيان للسوق، أنها دعت لانعقاد الجمعية العمومية في 23 أبريل المقبل بعد موافقة الهيئة.

ويبلغ رأسمال «إعمار مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لإعمار العقارية، 13.014 مليار درهم موزعاً على 13.014 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم .وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق صافي أرباح 2.230 مليار درهم 2018 بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح 2.086 مليار في 2017.

إعمار للتطوير

فيما أوصى مجلس إدارة «إعمار للتطوير»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 1.040 مليار درهم بنسبة 26% من رأس المال بواقع 26 فلساً للسهم عن عام 2018. وأشارت الشركة، إلى أنها دعت لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 23 أبريل المقبل.

تجزئة

تواصل «إعمار» زيادة إيراداتها المتجددة من خلال توسيع مراكز التسوق وتعزيز التواجد الشامل في قطاع التجزئة وإضافة موجودات جديدة إلى قطاعي الضيافة والترفيه. وأكدت أن إتباع استراتيجية التخفيف من الموجودات والتحول الرقمي وابتكار منتجات جديدة إلى جانب تعزيز الانتشار إلى الأسواق والتوجهات الخاصة بالتملك وطرق التنفيذ والتسليم المخططة جيداً تحدد الأسس اللازمة لتحقيق النمو المستقبلي للمساهمين على المدى الطويل.