«ميرسك» تنقل منتجات «الإمارات للألمنيوم»إلى العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية التزام حجم لعام 2019 مع شركة الشحن العالمية إيه بي مولر - ميرسك، لنقل الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى عملائها في مختلف أنحاء العالم.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى العملاء في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتقوم بأكثر من 11,000 شحنة سنوياً. ويعد الألمنيوم الذي تنتجه الشركة أكبر الصادرات في دولة الإمارات بعد النفط والغاز.

وتعمل الشركة مع 20 خطاً مختلفاً لشحن منتجاتها، حيث تنقل الألمنيوم إلى أكثر من 70 ميناء حول العالم. وتعد شركة ميرسك واحدة من أهم شركاء الشحن للشركة، التي تقدم خدماتها للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 1992.

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