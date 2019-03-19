التزام بين «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«ميرسك» لنقل منتجات الشركة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية التزام حجم لعام 2019 مع شركة الشحن العالمية إيه بي مولر - ميرسك، لنقل الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى عملائها في مختلف أنحاء العالم.

وتصدر الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها إلى العملاء في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتقوم بأكثر من 11,000 شحنة سنوياً. ويعد الألمنيوم الذي تنتجه الشركة أكبر الصادرات في دولة الإمارات بعد النفط والغاز.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع 20 خطاً مختلفاً لشحن منتجاتها، حيث تنقل الألمنيوم إلى أكثر من 70 ميناء حول العالم. وتعد شركة ميرسك واحدة من أهم شركاء الشحن للشركة، التي تقدم خدماتها للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 1992.

وقال وليد العطار، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تحظى الشركة بسجل حافل يمتد لعقود من الزمن كونها مورداً موثوقاً للألمنيوم عالي الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم، وتعتمد مواكبة تطلعات عملائنا على جودة منتجاتنا وكفاءة وصولها إليهم، ومن هذا المنطلق فنحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم مع شركة ميرسك، وهم أحد أهم شركائنا للشحن».

ومن جانب آخر، قال كريستوفر كوك، المدير العام لشركة ميرسك: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أحد عملاء شركة ميرسك منذ فترة طويلة، وتربطنا علاقة وطيدة معهم، ونعتز باستمرار ثقتهم في خدماتنا، وستسمح لنا هذه الاتفاقية بالعمل مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على ضمان وصول منتجاتها من الألمنيوم إلى عملائها في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة».