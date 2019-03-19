البنوك في «المنطقة الخضراء» بدعم السيولة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

كشف تقرير شركة ألفاريز آند مارسال عن أداء القطاع المصرفي بالدولة في الربع الأخير لعام 2018، عن انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع في أكبر عشرة بنوك في الدولة من حيث الأصول من 87.8% في الربع الثالث إلى 86.8% في الربع الرابع العام الماضي، مع حفاظ مؤشرات ثمانية من أصل عشرة بنوك على مكانها في «المنطقة الخضراء» بنسبة القروض إلى الودائع تراوحت من 80% -100% في مؤشر على صحة معدلات السيولة في القطاع.

وتوقّع الخبراء ارتفاع وتيرة التحول الرقمي في البنوك خلال 2019، وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، مديرة تحسين الأداء الاستراتيجي في الشركة : «تظهر البيانات، معدلات نمو بطيئة للقروض والسلف، وعلى الرغم من ذلك حققت معدلات السيولة مستويات جيدة في القطاع المصرفي، واستطاعت معظم البنوك المحافظة على مكانها في المنطقة الخضراء، وسيتعين على البنوك هذا العام إظهار درجة من الانضباط والتحفظ، حيث إننا ما زلنا نتوقع وجود بعض التحديات المستقبلية في القطاع، خصوصاً من جانب شركات التقنية المالية».

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