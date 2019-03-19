البنوك المحلية في «المنطقة الخضراء» بدعم السيولة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

كشف تقرير شركة ألفاريز آند مارسال عن أداء القطاع المصرفي في الدولة في الربع الأخير لعام 2018، عن انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع في أكبر عشرة بنوك في الدولة من حيث الأصول من 87.8% في الربع الثالث إلى 86.8% في الربع الرابع العام الماضي، مع حفاظ مؤشرات ثمانية من أصل عشرة بنوك على مكانها في «المنطقة الخضراء» بنسبة القروض إلى الودائع تراوحت من 80% -100% في مؤشر على صحة معدلات السيولة في القطاع.

وتوقّع الخبراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، ارتفاع وتيرة التحول الرقمي في البنوك خلال 2019، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على معدل التكلفة إلى الدخل الذي ارتفع بمعدل 96 نقطة أساس في أكبر عشرة بنوك في الدولة من حيث الأصول، وتعزيز مركزها مقابل شركات التكنولوجيا المالية القادمة «فينتك»، متوقعين أن تبدأ البنوك هذا العام في جني ثمار التحول الرقمي وخفض ذلك المعدل الذي يشير إلى مدى كفاءة الأداء في البنوك.

معدلات نمو بطيئة

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، مديرة تحسين الأداء الاستراتيجي في الشركة خلال المؤتمر: «تظهر البيانات للربع الأخير من عام 2018 بالمقارنة بالربع السابق، معدلات نمو بطيئة للقروض والسلف، وعلى الرغم من ذلك حققت معدلات السيولة مستويات جيدة في القطاع المصرفي، واستطاعت معظم البنوك المحافظة على مكانها في المنطقة الخضراء.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الفرص الجيدة للاستفادة منها، سيتعين على البنوك هذا العام إظهار درجة من الانضباط والتحفظ، حيث إننا ما زلنا نتوقع وجود بعض التحديات المستقبلية في القطاع، خصوصاً من جانب شركات التقنية المالية. ويظهر التقرير ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.13% إلى 34.09% في سبعة من أصل عشرة بنوك وذلك مع استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام، في حين شهد الدخل التشغيلي ركوداً طفيفاً».

وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع 2018، وذلك للمرة الثالثة على التوالي على أساس فصلي، على الرغم من النتائج المتباينة من دخل الفوائد وغير الفوائد. كما انخفض هامش الدخل التشغيلي بشكل طفيف، نتيجة لتراجع كل من صافي هامش الفائدة، وصافي دخل الفوائد.

هامش الفائدة

استمر صافي هامش الفائدة بالتراجع حيث شهد ضغطاً بواقع ست نقاط أساس، على الرغم من ارتفاع العوائد على الائتمان، والتي حققت زيادة بمقدار 32 نقطة أساس للمرة الخامسة على أساس فصلي. كما ارتفعت تكلفة التمويلات في الربع الأخير بمقدار 22 نقطة أساس بالمقارنة بالربع السابق. وسجلت تسعة من أصل عشرة بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة، مع توقع استمرار الضغوط على صافي هامش الفائدة خلال العام الحالي.

كما أظهرت البيانات تراجع العائد على حقوق المساهمين بمعدل 1.6% والعائد على الأصول نتيجة لزيادة النفقات التشغيلية وتكلفة المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض هامش الدخل.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.