بدء مراقبة السلع إلكترونياً في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، جهودها في تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، الذي يوفر نظاماً فعالاً للتعرّف إلى أوضاع أسواق الدولة في ما يتعلق بحركة الأسعار ومتابعة المخزون الغذائي، كما يوفر نظاماً لرصد السلع إلكترونياً، من خلال الربط مع منافذ البيع الكبرى داخل الدولة والجهات المعنية محلياً وعالمياً.

ووفقاً للخطة سيتم إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال أبريل المقبل على أن يتم التطبيق الكامل للنظام خلال الربع الثالث.

كما ناقشت اللجنة سبل تنظيم عملية التسويق والترويج للخدمات والسلع عبر الهاتف، خاصة ضوابط تداول أرقام هواتف المستهلكين.

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