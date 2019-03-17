مبادرة وطنية لتخفيف أعباء قروض المواطنين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح ووام

أعلن المصرف المركزي، أمس، مبادرة وطنية بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين.

وستقوم البنوك المشاركة في البرنامج وعددها 17 مصرفاً بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بداية أبريل، وفقاً لأربعة شروط. وتتمحور فكرة المبادرة التي تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين» حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50% من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة شهور.

ومن شأن البرنامج أن يمكن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

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ـــ «المركزي» يطلق برنامج قروض المواطنين لتخفيف أعباء الديون