دبي تستحدث 14 نشاطاً تجارياً لتعزيز إنتاج الغذاء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استحدث قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 14 نشاطاً تجارياً جديداً في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والأحياء المائية المحلية يضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلاً من الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات والزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة والزراعة المتطورة للحمضيات والزراعة المتطورة للنخيل والفواكه والزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات والزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل والزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية وخدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي وبيع المحاصيل الزراعية وبيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي وتربية الأحياء المائية في البحر وتربية الأحياء المائية على اليابسة وخدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية وتشغيل مفارخ الأحياء المائية.

وأطلقت «اقتصادية دبي» دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي ويشكل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعّالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على جميع المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات وبعض الإجراءات الخاصة بالترخيص.

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