دبي وأبوظبي تتصدران جودة الحياة إقليمياً

المصدر: دبي، أبوظبي ـ البيان

حافظت دبي وأبوظبي على مركزيهما الأول والثاني إقليمياً في مؤشر جودة الحياة في المدن للعام 2019، والذي أصدرته شركة ميرسر للاستشارات العالمية، إذ حققتا درجات عالية على المؤشر في البيئة السياسية والاجتماعية وبيئة الأعمال والتعليم والخدمات العامة. كما احتلت دبي المرتبة الـ74 على مستوى العالم، تلتها أبوظبي في المرتبة الـ78.

من جهة ثانية اعتمدت سلطة مدينة دبي الطبية إلغاء وتخفيض حزمة من رسوم الخدمات الطبية والتجارية في المنطقة الحرة. وألغت السلطة التصريح التشغيلي الخاص بالمنشآت التجارية في المنطقة الحرة البالغ عددها أكثر من 240 منشأة اعتباراً من 2 ديسمبر الماضي، كما أعفت المرافق التجارية التي ينتهي تصريحها بعد 2 ديسمبر من التجديد. وأقرت بعض التخفيضات المتعلقة برسوم الخدمات الهندسية. وخفضت رسوم عدد من التصاريح الطبية، ورسوم حزمة من الخدمات التعليمية والبحثية.

إلى ذلك أطلقت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ثلاث مبادرات استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع السياحي، في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وخفضت المبادرات الرسوم السياحية إلى 3.5% من 6%، ورسوم البلدية إلى 2% من 4%، ورسوم غرف الفنادق إلى ١٠ دراهم، ما يساهم في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

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دبي تتصدر إقليمياً في مؤشر جودة الحياة