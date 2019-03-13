أبوظبي تخفّض رسوماً توفّر مليار درهم للفنادق

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 3 مبادرات استراتيجية لدعم وتطوير القطاع السياحي لتصبح الإمارة وجهة مفضلة للمسافرين والاستثمارات السياحية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» لجعل العاصمة واحداً من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل.

وشملت المبادرات خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية ما سيسهم في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وزيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة لنحو 500 مليون درهم وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة.

وسيتم خفض إجمالي الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في أبوظبي من 10 إلى 5.5% حيث تنخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5% ورسوم البلدية من 4% إلى 2%.

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