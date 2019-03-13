أبوظبي تخفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إطلاق 3 مبادرات استراتيجية لتنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة للمسافرين والاستثمارات السياحية، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» لجعل العاصمة واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل.

وشملت المبادرات خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية ما سيسهم في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة لنحو 500 مليون درهم وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة.

تنافسية

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على هامش مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تفاصيل المبادرات، إنها ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، إضافة إلى دعم تنافسية بيئة الأعمال وتطوير مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الدائرة بدأت بتطبيق القرارات وتعميمها على مستوى القطاع.

خفض الرسوم

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إن المبادرة الأولى تتمثل في خفض إجمالي الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي من 10% إلى 5.5%، حيث تنخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتج السياحي الفاخر الذي تقدمه الإمارة، ما سيؤدي بدوره إلى إثراء تجربة الزوار، التي ستسهم أيضاً في توفير رأس مال إضافي لأصحاب الفنادق، ما يدعم المساعي الرامية لتطوير المنتج السياحي.

وتتضمن هذه المبادرة خفض الرسوم البلدية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم عن كل ليلة، كما قامت الدائرة بتغيير الجدول الزمني لتحصيل الرسوم لتتم هذه العملية بشكل نصف سنوي بدلاً من التحصيل شهرياً، وذلك بهدف دعم الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين، وستعمل المبادرة على إلغاء الرسوم البلدية والسياحية على تذاكر المعالم السياحية المتوفرة للبيع لدى الفنادق.

الإقامة الطويلة

وتشمل المبادرات إعفاء زوار الإقامة الطويلة في الفنادق من الرسوم البلدية اليومية، وتتضمن هذه العملية التنسيق مع الجهات المعنية لإعفاء النزلاء الذين يقيمون في الفنادق لمدة 30 ليلة متصلة أو أكثر من الرسوم البلدية، وذلك بهدف تشجيع النزلاء على تمديد الإقامة الفندقية.

استثمارات ترويجية

وأوضح غباش أن المبادرة الثالثة تتمثل في رفع الاستثمارات الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة لنشر الوعي حول المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسائحين، بهدف زيادة الطلب السياحي على أبوظبي وترسيخ مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية تنفرد بثقافتها الغنية وتراثها الأصيل. وأوضح أن الاستثمارات ستنفق في الأسواق الرئيسية المستهدفة لقطاع السياحة بناءً على أهمية كل سوق، بحيث تشمل السوق المحلية إلى جانب أسواق الصين والمملكة المتحدة وأمريكا والسعودية والهند وألمانيا وروسيا والكويت وعمان والبحرين ومصر والأردن وإيطاليا وفرنسا.

وذكر غباش أن الـ 500 مليون درهم سيتوزع إنفاقها بواقع 40% خلال 2019 و25% في 2020 و35% في 2021، متوقعاً زيادة كبيرة في أعداد الزوار إلى أبوظبي بنسب كبيرة تفوق المحققة في العام 2018 والبالغة 10 ملايين زائر، مرجعاً ذلك إلى زيادة الإنفاق وارتفاع عدد الفعاليات.

جهود

وأشاد غباش بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لدعم الشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع وقطاع الأعمال بما يضمن النجاح للجميع، مشيراً إلى أن أبوظبي تتمتع اليوم بجميع المقومات التي تؤهلها لتقديم نفسها وجهةً سياحية عالمية متميزة، في ظل النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي بالإمارة.

وأوضح أن أبوظبي أصبحت تقدم اليوم للمجتمع الدولي منتجاً سياحياً متنوعاً يشمل سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية والثقافية والعلاجية والعائلية، لافتاً إلى أن هذه الحزم التحفيزية تشجع على زيادة الاستثمار في قطاع السياحة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

باقات تحفيزية

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إنه يجري العمل حالياً مع شركات السياحة لإطلاق باقات تحفيزية لجذب الزوار لمدينتي العين والظفرة اللتين تتمتعان بمنتجات سياحية فريدة من نوعها بحيث تعبّر عن التراث الإماراتي.

وحول تراخيص الفنادق، قال غباش إن نموذج تراخيص فنادق أبوظبي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الإمارة والمستثمرين، بحيث يتم إعطاء الأولوية لأنواع جديدة من الفنادق بخلاف الفنادق التقليدية وكذلك إعطاء أولوية للترخيص في المناطق غير المزدحمة بفنادق أخرى لتحقيق فائدة للمستثمر وعدم الإضرار بالفنادق المجاورة.

وأوضح أن مشروع متحف جوجنهايم لا يزال قائماً ويوجد العديد من المعارض التي تقام في منارة السعديات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنجاز متحف العين الوطني في أواخر العام المقبل إلى جانب افتتاح مشروع مزيد للتراث نهاية العام الحالي في ظل المساعي لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع المتاحف خلال الفترة المقبلة.

نشاط سياحي

سجلت أبوظبي نمواً في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13.62% مقارنة بعام 2016، وهو ما يؤكد مكانتها وجهةً عالمية استثنائية تتمتع بمقومات سياحية استثنائية وجدول متنوع من الفعاليات والبرامج على مدار العام.

وشهدت إمارة أبوظبي تطورات هائلة في السياحة الثقافية والاستثمارية والعائلية والترفيهية والعلاجية، إضافة إلى سياحة الرحلات البحرية التي نجحت في استقطاب أكثر من 354 ألف زائر إلى الإمارة في عام 2018، بمعدل نمو بلغ أكثر من 27% منذ عام 2016.