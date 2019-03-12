2204 رخص تجارية تضيف 8500 وظيفة بدبي في فبراير

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2019 وصل إلى 2204 رخصة بنمو 37% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الرخص الصادرة في فبراير 2018 إجمالي 1606 رخص.

وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظائف إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة، وجاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%.

ووصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة إلى 25269 معاملة بنسبة زيادة 27%. وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وشكّلت معاملات التجديد نحو 12018 معاملة بزيادة 52%، كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.

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