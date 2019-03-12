2204 رخص جديدة أصدرتها اقتصادية دبي في فبراير

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2019 وصل إلى 2204 رُخَص، بنسبة زيادة تصل إلى 37% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت الرخص الصادرة في فبراير 2018 إجمالي 1,606 رخص.

وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%.

ووصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال فبراير 2019 إلى 25269 معاملة بنسبة زيادة 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018 حيث وصل العدد إلى 19885 معاملة.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

تجديد

وشكّلت معاملات التجديد نحو 12,018 معاملة خلال فبراير 2019 بنسبة 52% مقارنةً بعدد المعاملات في فبراير 2018 والتي بلغت 7906 معاملات، كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3390 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 20.6% مقارنةً بشهر فبراير 2018 (2812)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2503 بنسبة زيادة تصل إلى 21.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي (2058). ووصل عدد التصاريح التجارية إلى 1465 تصريحاً سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 156 رخصة.

مراكز التعهيد

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 18241 معاملة أي ما نسبته 72.2% من إجمالي المعاملات البالغة 25269 خلال شهر فبراير 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

جنسيات

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلادش ومصر والمملكة المتحدة والصين والأردن والسعودية ولبنان وفرنسا.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1163 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1038 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 57.2% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 17.7%، وبور سعيد (6.7%)، والفهيدي (6.3%)، والخبيصي (5.6%)، والقرهود (4.2%)، والمرر (3.7%)، ونايف (3.6%)، ورقة البطين (3.6%)، والمركز التجاري الأول (3.5%)، والبرشاء الأولى (2.3%).

أنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، شكّل نشاط «التجارة وخدمات الإصلاح» نسبة 33.9% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 26.8%، و«البناء والتشييد» 14.7%، و«الخدمات المجتمعية والشخصية» 10.7%، و«مجموعة الفنادق» 4.4%، و«النقل، والتخزين والاتصالات» 3.4%، و«الصناعة التحويلية» 2.7%، و«الوساطة المالية» 1.4%، و«الصحة، والعمل» 0.8%، و«التعليم» 0.6%، ونشاط «الزراعة» 0.6%.