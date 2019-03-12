1.2 مليار أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن صافي الربح بلغ 1.2 مليار درهم في عام 2018، بانخفاض 64 % عن العام السابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. وبلغت الإيرادات 23.5 مليار درهم بارتفاع 14% مدفوعة بزيادة حجم المبيعات وارتفاع سعر الألمنيوم القياسي.

وارتفع إنتاج الشركة من الألمنيوم المسبوك إلى 2.64 مليون طن. وقال داني دويك المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن وحدتها في غينيا ألومينا كوربوريشن تقترب من تدبير تمويل تتراوح قيمته بين 700 مليون و750 مليون دولار لمشروع بوكسيت جديد في جمهورية غينيا.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: