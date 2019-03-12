1.2 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في 2018

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حققت الإمارات العالمية للألمنيوم صافي دخل في عام 2018 بلغ 1.2 مليار درهم، بانخفاض 64 % مقارنة بعام 2017، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بالرغم من كفاءة العمليات التشغيلية التي تضمنت تسجيل معدلات إنتاج عالية في ظل الظروف غير المواتية في سوق الألمنيوم العالمية.

وارتفعت الإيرادات إلى 23.5 مليار درهم، مقارنة مع 20.5 مليار درهم في 2017، وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بارتفاع المبيعات، وارتفاع سعر الألمنيوم القياسي والعلاوات السعرية وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة بمقدار 161 ألف طن لتسجل بذلك زيادة قدرها 2.3 مليون طن، وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.1 مليار درهم في 2018.

وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.4 مليارات درهم، بانخفاض قدره 35 % مقارنة مع 6.6 مليارات درهم في2017، وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 18% مقارنةً مع 32% في 2017، وكان الانخفاض في هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك راجعاً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي شهدت أعلى معدلاتها في عام 2018، ولا سيما الألومينا التي تعتمد الشركة في توفير جميع متطلباتها من هذه المادة الخام بنسبة 100% على الشراء من الموردين الخارجيين.

منجم البوكسيت

وسيشهد تعامل الشركة مع أسعار المادة الخام في السوق انخفاضاً ملحوظاً بمجرد بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي ومنجم البوكسيت في غينيا، ووصولهما إلى مرحلة الإنتاج الكامل.

ومن المتوقع أن توفر مصفاة الطويلة للألومينا 40% من احتياجات الشركة من هذه المادة عند التشغيل الكامل. وسيعمل مشروع تعدين البوكسيت التابع لشركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» على تطوير منجم للبوكسيت بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنوياً في غينيا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج كلا المشروعين خلال العام الجاري. وارتفع إنتاج الشركة من منتجات الألمنيوم المسبوك من 2.60 مليون طن في عام 2017 إلى 2.64 مليون طن في عام 2018.

وتشكل مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 87% من إجمالي مبيعات الشركة. ارتفاع مبيعات الشركة من المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» التي تحقق علاوات سعرية أعلى بكثير من علاوات أسعار الألمنيوم القياسي المضافة على سعر بورصة لندن للمعادن، والتي تمكن الشركة من تعزيز قيمة منتجاتها.

10 %

نجحت الشركة في بيع منتجاتها ذات القيمة المضافة إلى 340 عميلاً في 53 دولة خلال عام 2018، وتعد اليوم أكبر شركة في العالم لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة.

وتورّد الشركة أكثر من 10% من إجمالي إنتاجها إلى العملاء في الإمارات، لتلبية احتياجات قطاع تصنيع الألمنيوم في الدولة. وفي العام الماضي، باعت الشركة 275 ألف طن من معدن الألمنيوم لعملائها في الدولة مقارنة مع 268 ألف طن قبل عام، بما في ذلك مبيعات المعدن السائل الحار لعملاء ينشطون بالقرب من مصهر الطويلة التابع للشركة في أبوظبي.

وأتمّت الشركة مؤخراً اتفاق تمويل قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار.

فترة حاسمة قال عبد الله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة: «تمر صناعة الألمنيوم بفترة حاسمة تمثل تحدياً كبيراً في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستخدمها الشركة وانخفاض الأسعار القياسية للمعدن النهائي، وانعكس ذلك بدوره على أدائنا المالي خلال العام 2018، بالرغم من أن الشركة حققت إنتاجاً قياسياً ومبيعات هائلة للمنتجات ذات القيمة المضافة وواصلت التركيز القوي على ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية».

وأضاف: «تم الانتهاء تقريباً من مشروعين استراتيجيين لتنمية صناعة الألمنيوم عند المصدر، الأمر الذي سيقلل بدرجة كبيرة من مواجهتنا لأسعار المواد الخام المتقلبة، وسيبدأ إنتاج المشروعين خلال العام الجاري».

وتابع: «خلال العام الماضي، فقدنا بكل آسف اثنين من زملائنا في حادث بموقع «جبل علي»، وهو الأمر الذي لا يقبل به أحد داخل الشركة، وقد أجرينا تحقيقات كاملة في هذا الحادث الأليم واتخذنا إجراءات قوية وصارمة لمعرفة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوعه ومعالجتها».

السلامة التشغيلية

وحققت الشركة أداءً جيداً على صعيد السلامة التشغيلية يُجاري في مستواه أعلى المعايير العالمية في القطاع، وبلغ معدل الحوادث القابلة للتسجيل 1.27 لكل مليون ساعة عمل في العام 2018، مقارنة مع 1.53 في العام 2017، علماً بأن المتوسط العالمي للحوادث القابلة للتسجيل في قطاع صناعة الألمنيوم بلغ 5.3 لكل مليون ساعة عمل في العام 2017، وفقاً للمعهد الدولي للألمنيوم.

كما سجلت الشركة ثلاث حوادث لهدر للوقت في العام 2018، مع معدل إصابة الوقت المهدور 0.12 لكل مليون ساعة عمل، مقارنة مع 0.04 في عام 2017.

تواصل الشركة تشغيل المراحل الأخيرة من مصفاة الطويلة للألومينا، ومن المتوقع إنتاج أول كمية من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2019. وهذا المشروع يبلغ إجمالي تكلفته المعتمدة 3.3 مليارات دولار تقريباً.

وكانت الشركة أعلنت إنجاز أكثر من 85% من الأعمال الإنشائية لمشروع الشركة لتعدين البوكسيت في غينيا، ومن المتوقع تصدير أول شحنة «بوكسيت» من المشروع خلال النصف الثاني من 2019، وهذا المشروع يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار دولار.

وخلال العام 2018، اتفقت «مبادلة» و«دوبال القابضة» على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء مرفق لإنتاج الطاقة في جبل علي بقدرة توليد أكثر من 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

2.64

مليون طن إنتاج الألمنيوم المسبوك

2.3

مليون طن مبيعات الألمنيوم عالي الجودة

275

ألف طن المبيعات للعملاء المحليين

1.1

مليار درهم توزيعات على المساهمين

340

عميلاً للشركة في

53 دولة حول العالم

4.4

مليارات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك

عبد الله بن كلبان: صناعة الألمنيوم تمر بفترة حاسمة بسبب ارتفاع أسعار الخام

تشغيل مصفاة الطويلة ومنجم البوكسيت

يخفض تأثر الشركة بتذبذب أسعار الخام