الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

المصدر: رويترز

قبعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع ارتفاع الدولار واستقرار أسواق الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1285.12 دولار للأوقية (الأونصة) قرب أدنى مستوى منذ 25 يناير البالغ 1282.50 دولارا والذي سجله الذهب في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1286.10 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعوما بإشارات إيجابية من الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عوائد الخزانة.