الإمارات الثالثة عالمياً في اللوجيستيات

المصدر: دبي - عمرو عادل وبشار باغ

حصدت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً بعد الصين والهند على مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019، وذلك للسنة الخامسة على التوالي، كما احتلت المرتبة الأولى على معيار أساسيات مزاولة الأعمال.ويقدم المؤشر نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي، وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها.

وقال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس لاستعراض نتائج المؤشر، إن الإمارات تستحق بجدارة هذه المرتبة في ضوء الاستثمارات الضخمة والمتواصلة في البنية التحتية اللوجيستية، مثل الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية، ما جعلها مركزاً لوجيستياً أساسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أن استراتيجية «خط دبي للحرير» تنفيذاً لـ«وثيقة الخمسين» سيكون لها تأثير إيجابي كبير على دعم مراكز الإمارات على المؤشرات اللوجيستية للأسواق الناشئة في الأعوام المقبلة.

وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال 2019.

إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المستثمرة في قطاع الخدمات اللوجستية في دبي، من 11754 شركة في 2016، إلى 13435 شركة مع نهاية 2018، بنمو نسبته 14.3 % خلال عامين، وفقاً لدراسة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وجاءت الدراسة لتسليط الضوء على قطاع الخدمات اللوجستية، في ظل استراتيجية خط دبي للحرير، الهادفة إلى تعزيز الشحن الجوي والبحري، والتكامل اللوجستي، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي، كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لبناء منطقة حضارة وتجارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.

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