5 جزاءات للصناديق المخالفة.. وتعديلات على طرح الشركات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، قراراً بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، بحيث يجب على الصناديق الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة عند إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، أو عند أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.

وحددت الهيئة 5 جزاءات يكون لها الحق في فرض واحد منها أو أكثر حال إخلال الصندوق وعدم الالتزام، بحيث يتم إنذار المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة، والغرامة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً، ووقف أو إلغاء اعتماد أي من الموظفين المعتمدين لدى الهيئة، أو وقف المخالف عن مزاولة المهام لمدة تقررها الهيئة أو منعه من مزاولتها، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل الصادر لصناديق الاستثمار.

وأقرّت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وأوضحت الهيئة أن التعديل الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات يتضمن أن تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

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