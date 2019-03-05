مطار أبوظبي الجديد أوشك على الانتهاء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي أن الإعمال الإنشائية لمطار أبوظبي الدولي الجديد أوشكت على الانتهاء لكنه لم يحدد موعداً للافتتاح الرسمي. ولفت إلى أنه يجري حالياً التأكد من جاهزية العمليات والتجارب في المطار الجديد وتشمل فحص وتجربة كافة الأنظمة والمرافق في المبني، موضحاً استكمال مرحلة التجارب الخاصة ببرنامج مناولة الأمتعة الأسبوع الماضي، وهي خطوة ضرورية وهامة جداً.

وقال تومبسون خلال إحاطة إعلامية أمس: «نواصل العمل في المطار الجديد ولسنا متعجلين لتحديد موعد الافتتاح، لأن هدفنا هو تدشين مطار عالمي يعزز تجربة المسافرين ويليق بسمعة أبوظبي». وتابع: «القدرة الحالية للمطار الحالي كافية وبالتالي لسنا في عجلة لافتتاح المطار الجديد لأن من ضمن أولويتنا أن يتم الانتهاء منه وفق الخطة الموضوعة».

وقال إن القدرة الاستيعابية للمطار الجديد عند افتتاحه ستصل إلى نحو 45 مليون مسافر سنوياً، مبيناً أن المطار يقع على مساحة ضخمة تقدر بنحو 742 ألف متر مربع تتضمن 35 ألف متر مخصصة للأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي.

وذكر أن المنطقة الحرة تضم حالياً مجمعاً للأعمال ومنطقة المخازن اللوجستية ويجري العمل بهما حاليا فيما يجري العمل على مجمع أعمال جديد جاري إنشاؤه بتكلفة استثمارية 120 مليون درهم من المتوقع الانتهاء منه بحلول 2020.

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